Lufthansa: Mega-Kampagne zum Marken-Relaunch



'Say yes to the world' - die neue Kampagne der Lufthansa (Foto: new business)

Wer heute Morgen die 'FAZ' oder 'Süddeutsche Zeitung' aufgeschlagen hat, wird sie nicht übersehen haben: die neue, internationale Marken-Kampagne der Lufthansa unter dem Motto 'Say yes to the world'. Allein in der SZ ist die in Frankfurt ansässige Fluglinie mit zehn Anzeigen präsent. Die Kommunikationsmaßnahmen werden international und in allen Kanälen ausgespielt: Neben den Printmedien sind die Anzeigen auch im Fernsehen, in Newslettern, dem Lufthansa-Magazin und den Social Media-Kanälen des Unternehmens zu sehen.



Hinter der kreativen Idee der Kampagne steht Medienberichten zufolge Lufthansa-Leadagentur Kolle Rebbe. Zentrales Motiv der Kampagne ist ein Bewegtbild-Format, in dem ein Paar Lufthansa-Sitze um die Welt reist. Der Spot wurde in München, New York, Shanghai und Mumbai gedreht.



Gemeinsam mit den Partner-Agenturen DDB und Neuland + Herzer hat die Hamburger Agentur die Kampagne konzipiert und umgesetzt. Die Mediaplanung verantwortet Mindshare. Für die Filmproduktion zeichnet 27km verantwortlich, die Regie lag bei Tatia Pilieva.

Am Projekt zur Weiterentwicklung des Lufthansa Markenauftritts waren weiterhin die folgenden Agenturen beteiligt: Aerobrand für die Umsetzung des Flugzeug-Designs, DDB für das Dialogmarketing, Dennerlein Brands für die Mitentwicklung und Umsetzung des Lufthansa Group Designs, HvD Fonts für die Schriftentwicklung, Liganova für die interne Kampagne und die Lufthansa Design DNA Austellungen, Mindshare für die internationale Mediaplanung, neulandherzer für Social Media, Territory für die Lufthansa Magazin Familie und Making-of Produktionen, Valtech als verantwortliche digitale Leadagentur sowie weitere Spezialagenturen.

"Die neuen Corporate Designs von Lufthansa und Lufthansa Group sind eine konsequente Fortsetzung der visuellen Erfolgsgeschichte von Lufthansa. Unsere neue Markenkampagne #SayYesToTheWorld manifestiert Weltoffenheit und Lebensfreude und trägt damit unsere Haltung rund um den Globus", sagt Alexander Schlaubitz, Lufthansa Vice President Marketing. "Bei der Entwicklung des neuen Designs und der weltweiten Markenkampagne haben wir mit den besten Agenturen zusammengearbeitet. Das Teamwork mit unseren Partnern war stets von unserem Premiumanspruch geprägt."