%%%Drei Zürcher Agenturen arbeiten künftig als Verbund%%%

Die immer komplexer werdende Kommunikationswelt erfordert neues Denken und Handeln. In diesem Sinne bieten die drei Zürcher Agenturen Walker, Inhalt und Form sowie Station ab sofort ihre Leistungen in einem Verbund an, der den Namen United trägt. Ihre Unabhängigkeit bleibt den drei Partner-Agenturen erhalten. Die drei Agenturen verfügen über unterschiedliche Stärken: Walker gilt als starke Kreativ-Agentur mit Schwerpunkt bewegende Kreation, Inhalt und Form steht für Umsetzungsstärke und Station steht für digitale Kommunikation. Künftig führen die drei Agenturen den Titel "Member of United" in ihrem Namen.

"Die größte Herausforderung für Agenturen und Auftraggeber ist die Orchestrierung der Maßnahmen. Als Best-in-Class-Agenturen können wir gemeinsam individuelle Lösungen anbieten", erklärt Dominik Stibal, CEO von Inhalt und Form.

"Mit Spezialisten aus den unterschiedlichen Disziplinen arbeiten wir transparent für unsere Kunden. Wir behaupten nicht, alles zu können. United ist die geschickte Verknüpfung von Unabhängigkeit", ergänzt Patrick Stoll, CEO der Digital-Agentur Station.

"Mit United bündeln wir 40 Jahre Markterfahrung und rund 90 Mitarbeiter, die wir agil den Kunden anbieten können", stellt Pius Walker, GF bei Walker, fest.