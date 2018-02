%%%Thjnk kreiert romantisches Roadmovie für Sixt%%%

Zum Valentinstag bringt die internationale Autovermietung Sixt einen dreiminütigen Werbefilm im Stil eine Roadmovies an den Start: Thema des unter Regie von Laurent Chanez entstandenen Spots ist die Suche nach der 'verlorenen' Liebe – mit einer Sixt-typischen Wende in der Story. Am Ende erfährt der Zuschauer: "Okay, we can’t do emotional – but we can do affordable." Der Claim bezieht sich auf einen weltweiten Preisnachlass von 25 Prozent, den Kunden auf Buchungen am 14. Februar erhalten.



Der Spot ist Bestandteil einer Kampagne, die vom Münchner Standort der Agenturgruppe Thjnk umgesetzt und von Tempomedia produziert wurde. Die am 8. Februar startenden Kommunikationsmaßnahmen umfassen internationale Online-, Social Media- und CRM-Aktivitäten sowie Airport- und POS-Werbung.



Robin Ruschke, Director Brand Strategy bei Sixt sagt über den Film: "Die Story ist weltweit relevant, überraschend, hat aber trotzdem das Sixt-typische Augenzwinkern. Wir danken der Agentur thjnk für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Umsetzung."



Jung von Matt bleibt weiterhin die Leadagentur für Sixt. Mit thjnk hat Sixt jedoch bereits in den USA erfolgreich zusammengearbeitet. Auch in Deutschland hatte die Agentur mit einem Anzeigenmotiv nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition für Aufsehen gesorgt.