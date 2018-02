%%%Kölner Agentur denkwerk gründet in Hamburg dritten Ableger%%%



v.l.n.r.: Florian Schimmer, Stefanie Voß, Christoph Faschian (Foto: denkwerk)

Die Kölner Digitalagentur denkwerk expandiert nach Hamburg: Auf die Büros in Berlin und München folgt jetzt die Gründung der Tochter hobby.denkwerk in der Hansestadt. Die beiden denkwerk-Geschäftsführer Jochen Schlaier und Marco Zingler wollen neben der digitalen Produkt- und Markenentwicklung auch Kommunikation anbieten. Mit dem erweiterten Angebot richtete sich der Blick gen Hamburg. “Hamburg ist nicht nur die Heimat spannender Kunden – sondern vor allem auch von besonderen Talenten. Und wir freuen uns sehr, mit drei von ihnen hobby.denkwerk gegründet zu haben", so Zingler.

Die drei Mitgründer und Geschäftsführer von hobby.denkwerk sind Stefanie Voß, Florian Schimmer und Christoph Faschian. Zuletzt waren alle drei freiberuflich tätig, groß geworden sind sie aber in Hamburger Agenturen. Die Beraterin Voß bei Interone und Jung von Matt sowie als Digital Consultant bei Daimler in Peking. Die Kreativen Schimmer und Faschian haben sich bei thjnk (damals noch kempertrautmann) kennengelernt, wo sie hinter vielen ausgezeichneten Arbeiten für Audi und vor allem edding standen.

Als freies Strategie- und Konzeptteam war das Kreativ-Duo auch bei den Kaospiloten, Hyper Island, der HPI D.School etc., immer auf der Suche nach Herangehensweisen, Methoden und Perspektiven, um den Strategie- und Kreationsprozess zeitgemäßer zu gestalten, so die Presse-Info. Diese Methoden prägen heute das Profil vom vierten denkwerk Standort. “Design oder Product Studio? Kreative Unternehmensberatung oder Werbeagentur? Unser Plan sieht vor, dass man uns auch in drei Jahren noch nicht in eine Schublade stecken kann", so Schimmer.

Gestartet wurde im Hamburger Startup Hub betahaus – mittlerweile hat das bald zehnköpfige Team die eigenen Räumlichkeiten am Neuen Pferdemarkt zwischen Kiez und Schanze bezogen. Zu den ersten Kunden gehören mit Demeter e.V. der älteste Bioverband Deutschlands und der "Tesla-Gegenspieler und Marktführer für Batteriespeicher" sonnen. Und mit Black+Decker Social Tools 1 (hier mehr) gibt es eine erste Arbeit, die den Fokus der Agentur auf die Schnittstelle von Storytelling und Service Design in perfekter Weise illustriert.

denkwerk beschäftigt 180 Experten aus 19 Nationen und will den digitalen Wandel für Marken und Unternehmen gestalten. Zu den Kunden zählen u.a. Condor, Lorenz, Media Markt, Motel One, Obi, Storck, Ströer, Telekom, Tui Blue und Zwilling.