%%%Digital-Gruppe PIA gründet Experience-Agentur muse49%%%

Die Agenturgruppe Performance Interactive Alliance PIA hat die Online-Experience-Agentur muse49 gegründet. Mit der Gründung ergänzt PIA ihr Unternehmensportfolio um eine Kreativ-Unit, die "mithilfe von umfangreichen Datenanalysen Kundenwünsche für Unternehmen präzise erfasst und sie in individuelle digitale Erlebnisse übersetzt", so die Eigen-PR. Auf diesem Fundament entstünden hochwertige Inhalte, intelligente Services und holistische Marken-Erfahrungen.

"Mit der Gründung von muse49 reagieren wir auf den Wunsch unserer Kunden nach kreativer Umsetzung von kundenzentrierter Customer Experience und schaffen ein Angebot, das die Mehrheit der Marketingentscheider als in höchstem Maße zukunftsrelevant bewertet“, erklärt Christian Tiedemann, CEO der PIA, Hamburg. Dafür stellt sich die Neugründung in vier entscheidenden Kompetenzfeldern auf: Brand Communication, User Experience & Technology, Content & Production sowie CRM & Dialogmarketing. Für eine bestmögliche Customer Experience arbeitet das derzeit 20-köpfige Team aus Strategen, UX- und Motion-Designern und Content-Spezialisten interdisziplinär zusammen. Den Dateninput liefern die Partner-Agenturen aus der PIA-Gruppe.

Geschäftsführer Dominik Exposito, der früher den Hamburger Standort der Agenturgruppe UDG und als Managing Director die Digital-Unit bei Scholz & Friends verantwortete, sagt: "Die Daten und Insights unserer Partner geben uns maßgeblichen Input für die Entwicklung von digitalen Kommunikationskonzepten, Services und Produkten, die über den Moment hinaus gehen und jede Begegnung zwischen User und Marke nachhaltig prägen.“

Neben Exposito wurde Dr. Dirk Kall zum Geschäftsführer ernannt, der in dieser Rolle auch für PIA tätig ist (seit rund einem Jahr). Zuvor hatte der CRM-Experte Kall Leitungspositionen in verschiedenen Unternehmen und Agenturen inne, darunter bei BBDO und sieben Jahre bei der Deutschen Telekom. Die Kreation verantwortet Patrick Schneider, der als Creative Director bereits bei Interone, UDG und Kolle Rebbe für Kunden wie Opel, BMW und Huawei gearbeitet hat. Exposito ist auch Geschäftsführer von Seven Squared, einer 2017 gegründeten PIA-Tochter.