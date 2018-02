%%%Tele Columbus engagiert Cocomore als digitale Lead-Agentur%%%



Cocomore hat die Website von PŸUR neu aufgesetzt (Foto: Cocomore)

Nachdem der drittgrößte Kabelnetz-Betreiber Deutschlands Tele Columbus aus Berlin seine Marken unter der neu geschaffenen Dachmarke PŸUR vereint hat, wurde nun der Etat für den digitalen Markenauftritt vergeben. Dabei setzte sich die in Frankfurt ansässige IT- und Marketing-Agentur Cocomore in dem Pitch-Verfahren durch. Im Bereich Digital hat Cocomore als erste Maßnahme die Website www.pyur.com neu aufgesetzt, die jetzt in einem modernen Design erstrahlt. Der Fokus des neuen Designs liegt auf dem Tarif-Konfigurator und dem Baukasten-Prinzip der Angebote des Unternehmens, das dem Nutzer den Buchungsvorgang vereinfachen soll.



Auch Aspekte wie User Experience-, Visual-Design, Content und Frontend-Entwicklung werden von der Agentur betreut. Die Backend-Entwicklung wurde gemeinsam mit der Augsburger Agentur Amplexor umgesetzt. „Bei PŸUR waren Marketing, IT und Experience Design gefordert. PŸUR ist ein toller Kunde, der genau unsere Stärken abgefragt hat“, sagt Willi Kaiser, Managing Director von Cocomore.



PŸUR ist nicht das erste Projekt, das Cocomore für Tele Columbus übernimmt. Ende 2016 setzte die Agentur den Auftritt des neuen TV-Angebots von AdvanceTV konzeptionell und kreativ um. Tele Columbus hat indes bereits Erfahrung in der Etatvergabe: 2017 vergab das Unternehmen seinen Media-Etat an die Agenturgruppe Universal McCann, die eine Media-Kampagne auf den Kanälen DOOH, Mobile, Print, Online-Video, Social, Regio-TV und Hörfunk launchte.



Cocomore wurde 2000 gegründet und ist mit 180 Mitarbeitern neben Frankfurt auch an Standorten in Köln, Genf und Sevilla vertreten. Die inhabergeführte Agentur entwickelt Kommunikations-, E-Commerce- und CRM-Lösungen und ist u.a. für Kunden wie Nestlé, Procter & Gamble und die European Broadcasting Union tätig.