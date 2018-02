%%%Offizieller Olympia-Song des ZDF stammt von German Wahnsinn%%%

Heute starten die Olympischen Winterspiele in PyeongChang. Das Sport-Event wird von der ARD und dem ZDF ausgestrahlt und traditionell mit einem Soundtrack hinterlegt. In diesem Jahr stammt die Musik für den ZDF-Trailer von German Wahnsinn. Das Hamburger Tonstudio entwickelte einen 30-sekündigen Song, der filmisch von der Berliner Filmproduktion Film Deluxe unter der Regie von Marco Lutz realisiert wurde.



Für den Song wurden klassische koreanische Instrumente genutzt. Der Gesang stammt von Maiya Sykes, die in der TV-Show 'The Voice' Bekanntheit erlangte. Das Musikstück wurde in einem Partnerstudio in LA aufgenommen und stößt in den sozialen Netzwerken bislang auf gute Resonanz, sodass German Wahnsinn und das ZDF nun die Produktion einer längeren Version planen.



German Wahnsinn wurde 2010 gegründet und produziert Audio-Content für die Werbung sowie die Industrie- und die Entertainment-Branche. Die Geschäftsführung teilen sich Eduardo García, Ralf Lippmann, Philipp Feit und Michael Berg. Das aus zwölf Mitarbeitern bestehende Team erstellt Kompositionen und Sounddesign und zählt Marken wie Audi, Ikea und Jägermeister zu seinem Portfolio.