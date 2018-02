%%%Lufthansa-Auftritt: Auch Avantgarde, Martin et Karczinski und Valtech sind beteiligt%%%

Das neue Corporate Design der Frankfurter Airline Lufthansa hat diese Woche ebenso für Aufsehen gesorgt wie die neue Lackierung der Flugzeuge. Begleitet wird der neue Markenauftritt von einer Kampagne unter dem Motto 'Say yes to the world', hinter deren Konzeption die Lufthansa-Leadagentur Kolle Rebbe steht.

Neben den bereits genannten Partnern sind nun weitere Agenturen rund um den neuen Markenauftritt bekannt. Der Kölner Standort von Valtech ist beispielsweise als digitale Lead-Agentur für Lufthansa tätig und verantwortet die Umsetzung des neuen Lufthansa-Designs an den wichtigsten digitalen Touchpoints. Das neue Corporate Design entwickelte und gestaltete die Münchner Markenberatungs- und Design-Agentur Martin et Karczinski unter Leitung von Gründer und Managing Partner Peter Martin. Auch die Schriftfamilie ‚Lufthansa Corporate‘ wurde in der Agentur von Schriftgestalter Hannes von Döhren entwickelt.



Live inszeniert wurde die neue Corporate Identity von Avantgarde, München, im Rahmen der Events in Frankfurt und München, auf denen sich die Lufthansa offiziell im neuen Gewand präsentierte.