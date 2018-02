%%%Schauspieler Christoph Maria Herbst nörgelt wieder für Eurowings im TV%%%



Ob im Kino, im Autoscooter, beim Bogenschießen oder bei einem Kamelritt durch die Wüste – überall vermisst Christoph Maria Herbst alias Jochen die Vorteile von Eurowings (Foto: LLR)

Die Nörgler-Kampagne von Eurowings und Lukas Lindemann Rosinski (LLR) geht in die zweite Runde: Mit sechs neuen Spots folgt jetzt eine Fortführung, in der erneut Schauspieler Christoph Maria Herbst für die Lufthansa-Tochter den dauer-unzufriedenen Nörgler Jochen mimt. Zum Kreativkonzept des Hamburger Stammbetreuers LLR gehören Clips, die im klassischen TV, Digital TV und auf Social Media-Kanälen zu sehen sein werden. Die Trailer setzten wieder einmal Tony Petersen Film und Regisseur Claas Ortmann um. Auch der Kontakt zu Christoph Maria Herbst kam erneut über die Testimonial-Agentur Special Key zustande.



Im zweiten Aufschlag geht es nicht mehr um die Destinationen und Preise, sondern vielmehr um Produkt- und Leistungsvorteile, an die man sich als Eurowings-Kunde schnell gewöhnen kann – und die man im Falle von Jochen auch im Alltag nicht mehr missen möchte. Klar, dass es da – wie auch beim Safety-Video – eine Menge Nörgel-Potential gibt. Ob im Kino, im Autoscooter, beim Bogenschießen oder bei einem Kamelritt durch die Wüste – überall vermisst Jochen die liebgewonnenen Vorteile "seiner" Airline.



Thomas Labonde, Vice President Marketing bei Eurowings, sagt: "Mit der jetzigen Kampagne legen wir den Fokus dieses Mal bewusst auf unsere Produktvorteile. Denn für Passagiere zählen heutzutage nicht nur ein günstiger Flugpreis sondern vor allem auch die gebotenen Leistungen. Dabei ist es uns gelungen, unsere Benefits auf humorvolle und charmante Weise herauszustellen."



Ergänzend dazu Sandra Schieck, Head of Marketing bei Eurowings: "Mit Christoph Maria Herbst arbeiten wir jetzt schon das zweite Jahr in Folge mit einem echten Vollblutprofi zusammen, der die Rolle des Nörglers perfekt verkörpert und mit dem Drehs genau so effizient wie lustig sind. Darüber hinaus entwickelt er mit seiner Erfahrung auch eigene Ideen am Set und gibt einzelnen Szenen so noch mal eine ganz neue Entwicklung."