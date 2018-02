%%%Miele vergibt B2B-Etat an Palmer Hargreaves%%%

Der Haushaltsgerätehersteller Miele & Co. KG aus Gütersloh hat die in Köln ansässige Marketing- und Kommunikations-Agentur Palmer Hargreaves mit seinem Etat für internationale B2B-Kommunikation betraut. Die deutsche Tochtergesellschaft der gleichnamigen internationalen Agenturgruppe setzte sich bei der Vergabe in einem Pitch gegen mehrere nicht genannte Wettbewerber durch.



Die Zusammenarbeit begann bereits im Oktober 2017 und ist auf zwei Jahre angelegt. Bestandteile sollen unter anderem Produktpositionierung und -neueinführung, Kampagnensteuerung sowie Content- und Digitalmarketingmaßnahmen sein. Dabei richten sich die Maßnahmen an Einrichtungen wie Hotels, Krankenhäuser oder Industrielabors. Palmer Hargreaves überzeugte die Gütersloher mit einem breiten Leitungsangebot und langjähriger Erfahrung in der B2B-Kommunikation.



