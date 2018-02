%%%Neugeschäft: VSF&P rollt Vorwerk den Teppich aus%%%

Der Pitch bei Vorwerk ist entschieden: Das Hamelner Unternehmen gibt den Digitaletat seiner Teppichsparte in die Hände der Hamburger Agentur VSF&P. Aufgabe ist es, den Bereich flooring neu zu positionieren und einen innovativen frischen Auftritt zu entwickeln. Das Mandat umfasst die Online-Kommunikation an Endkunden und Vertriebspartner. Das Familienunternehmen Vorwerk produziert seit über 130 Jahren Bodenbeläge in Premium-Qualität. Flooring ist mit 70 Mio. Euro Umsatz das fünftgrößte Geschäftsfeld der Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG.





"VSF&P hat durch einen überzeugenden Lösungsansatz der Aufgabenstellung sowie einem hohen Maß an Antrieb und Empathie überzeugt. Die Entscheidung fiel einstimmig", begründet Florian Bausch, Leiter Marketing & Produktentwicklung Vorwerk flooring, die Auswahl. Die Agentur solle „die Relevanz der Marke Vorwerk flooring durch eine stringente Storyline über alle digitalen Kanäle sowie einem vollständigen Website Relaunch steigern."





Im ersten Schritt ist das Aufsetzen einer neuen Website geplant. Der Launch der Kommunikation wird voraussichtlich in Q3 2018 erfolgen. In der Agentur ist ein Team um die Geschäftsführer Marco Safavi-Hir (Beratung) und Heiko Schmidt (Kreation) verantwortlich. "Wir freuen uns sehr darauf, unser gesamtes Kommunikations-Know-how für eine der spannendsten deutschen Traditionsmarken über alle digitalen Kanäle unter Beweis zu stellen und die Marke Vorwerk flooring mit einem zugeschnittenen Team aus Spezialisten weiterzuentwickeln", so Safavi-Hir.





In der inhabergeführten Fullservice-Werbeagentur arbeiten ein rund 70-köpfiges Team für Kunden wie Velux, Villeroy & Boch, Fielmann und Klarmobil.de. Geschäftsführer von FSF&P sind neben Schmidt und Safavi-Hir noch Heike Gudella, Mirko Vasata und Magnus Schröder.