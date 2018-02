%%%APG startet strategische Partnerschaft mit Earsandeyes%%%

Die Account Planning Group Deutschland (APG) und das Marktforschungsinstitut Earsandeyes wollen mit verschiedenen gemeinsamen Projekten künftig enger zusammenarbeiten. Ziel ist es, beiden Seiten einen besseren Einblick in die jeweils andere Branche gewähren und so neue Impulse für das Tagesgeschäft schaffen. Den Auftakt der Kooperation bildet eine bundesweite Befragung zu Berufsprofil und aktuellen Herausforderungen von Kommunikations-Strategen in Deutschland. Auf Basis der Ergebnisse will die APG ihr Angebot optimieren und noch konsequenter am aktuellen Bedarf der Strategen ausrichten.



Ferner wird Earsandeyes im Rahmen der diesjährigen APG Strategen-Konferenz Grow und des APG Power Planning Camps sein neues Pretesting-Tool kvest.com vorstellen. Mit Hilfe des Online-Tools kann das Erfolgspotential von Kampagnen, Designs, Logos, Namen oder Claims binnen kürzester Zeit getestet werden. Die Ergebnisse stehen live im Dashboard bereit und die Kreation kann punktuell und schnell auf die Wünsche der Verbraucher reagieren.