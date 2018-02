%%%Gunn 100: Deutschland auf dem vierten Rang%%%

Bei der diesjährigen Top 100-Rangliste des Gunn Report steht Deutschland als Werbenation auf dem vierten Platz. Die ersten drei Ränge belegen USA, Großbritannien und Australien. Auch unter den Top 10 Werbetreibenden sind deutsche Unternehmen zu finden, etwa Volkswagen (Platz 2), Audi (Platz 6) und Adidas (Platz 9). Scholz & Friends, Serviceplan, Grabarz & Partner, heimat und Ogilvy & Mather halten für die hiesigen Agenturen die Fahne unter den Top 100-Agenturen hoch.



Erstgenannter Dienstleister liegt auf dem 23. Platz. Serviceplan bringt es auf den 25. und Grabarz & Partner auf den 27. Rang. Nicht mehr unter die Top 30, aber dennoch unter die besten 50 haben es heimat und Ogilvy geschafft – sie belegen die Plätze 33 und 49.

Als kreativste Kampagne des Gunn Rankings geht 'Meet Graham' (Kunde: Transport Accident Commission Australia, Agentur: BBDO Melbourne) hervor, gefolgt von 'Fearless Girl' (Kunde: State Street Global Advisors, Agentur McCann New York) auf Rang 2 und 'Child Replacement Programme' (Kunde: Pedigree, Agentur: BBDO Auckland) auf Rang 3. Diese und weitere Cases verhelfen BBDO zum Titel kreativste Agentur - diesen hält die Omnicom-Tochter bereits seit Erscheinen des Gunn Reports vor 19 Jahren zum vierten Mal.

Erstmals prämiert die Bestenliste außerdem die Top-Holdings: Angeführt von Omnicom und gefolgt von WPP und Interpublic Group.



Der Gunn Report kürt jährlich die erfolgreichsten und kreativsten Kampagnen sowie Inhaber- und Networkagenturen auf Basis von 40 internationalen und nationalen Wettbewerben. Alle Sieger sind im begleitenden Buch 'The Gunn Report & Showreel of The Year 2017' und auf der Homepage zu sehen.