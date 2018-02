%%%Erster Marketing-Etat der Berliner Bäder-Betriebe geht an Peperoni%%%

Die BBB betreiben in der Hauptstadt insgesamt 37 Anlagen, in denen sie jährlich im Schnitt sechs Millionen Badegäste begrüßen.

Rechtzeitig zum Start in die Freiluftsaison wollen die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) zum ersten Mal eine umfangreiche Marketingoffensive starten. Der Etat dafür ging an die Werbe- und PR-Agentur Peperoni , Potsdam. Einen großen Teil ihres Kundenkreises hat die Agentur in der Hauptstadt: So zählen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Messe Berlin und das Tempodrom Berlin zu den Referenzen.Bisher wurden Flyer und andere Werbemittel inhouse gestaltet. Nun soll mit externer Unterstützung eine neue Kommunikationsstrategie entwickelt werden. Zur Aufgabe gehört die Konzeption, Planung und Durchführung der neu entwickelten Maßnahmen sowie die laufende Marketingbetreuung. Die Zusammenarbeit beginnt ab sofort und bis 2021 geplant. Das Etat-Volumen beträgt 2,8 Millionen Euro.