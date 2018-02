%%%Spark44 launcht Range Rover 'Dragon Challenge'%%%



Der neue Range Rover überwindet die 45 Grad-Steigung am Tianmen Mountain in China (Foto: Spark44)

Die international tätige Kreativagentur von Jaguar Land Rover Spark44 hat im Rahmen der Range Rover 'Driven Challenges'-Kampagne die nächste Herausforderung inszeniert: Nach 'Pikes Peak', 'Empty Quarter' und 'Inferno Downhill' zeigt der aktuelle Film, wie der neue Range Rover Sport zu 'Heaven's Gate' am Tianmen Mountain in China fährt. Die 'Tianmen Shan Big Gate' gilt als eine der herausforderndsten Gebirgsstraßen der Welt. Am Steuer des Range Rover saß Ho-Pin Tung, der als Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2017 bekannt ist. Er überwand mit dem Range Rover als erstem Fahrzeug weltweit die 999 Stufen, 99 Haarnadelkurven und bis zu 45° Steigung in Rekordzeit.

In den USA ging der Spot am 12. Februar on air. Die Kampagne läuft international und umfasst neben TV auch Print-, Out Of Home- und Social Media-Maßnahmen. Die Mediaplanung liegt bei Mindshare.

Spark44 wurde 2011 von Jaguar Land Rover als Partnermodell mit gleichen Anteilen von Agentur und Kunde gegründet. Mittlerweile beschäftigt der Dienstleister über 1.000 Mitarbeiter, die sich auf 18 Büros in 16 Ländern verteilen.

Credits:

Chief Creative Officer: Brian Fraser, Spark44

Director: Sam Brown & Tom Barbor-Might, Carnage

Sound Composition: CORD WW

Sound Design & Mix: James Saunders

Photographer: Dom Romney