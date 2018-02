%%%superReal: 100%-Verkauf an Dept-Netzwerk%%%



v.l.: Dimi Albers, Oliver Cloppenburg, Volker Will, Jan Gutkuhn, Frank Schmid (Foto: Francisco Paramos)

superReal in Hamburg, nach eigenen Worten "Deutschlands größte E-Commerce-Agentur für Fashion und Lifestyle", verkauft 100 % seiner Anteile an Dept, ein internationales Netzwerk von Digitalagenturen mit Hauptsitz in Amsterdam. Im Gegenzug beteiligen sich superReal-Gründer und Geschäftsführer Volker Will, Mitinhaber und GF Oliver Cloppenburg, GF Jan Gutkuhn sowie CD Verena Sandbote an Dept. Paul Manuel, Mitgründer von Dept: "Die kreative und technische Power von superReal in Kombination mit Be Excellent – ebenso bekannt für starkes technisches Know How – sowie die Online-Marketing Agentur Trust Agents fügen sich zu einer einmaligen und alles umfassenden Dept Solution für E-Commerce und Lifestyle-Marken zusammen. Addiert man dazu noch eine großartige Mitarbeiterkultur und unternehmerischen Geist, wird klar: Wir können es kaum abwarten, endlich zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige Wirkung auf dem deutschen Markt zu erzielen.“ Be Excellent und Trust Agents sind deutsche Agenturen, die bereits von Dept gekauft wurden.

superReal wird auf operativer Ebene mit den Dept-Agenturen zusammenarbeiten und dabei Management und kulturelle DNA behalten, heißt es. superReal tritt dem Netz als Key Partner für den deutschen Markt bei und will nun seinen Kunden einen einfachen Zugang "zu einer noch breiteren Expertise in den Bereichen Digital Marketing, Datenanalyse und Technologie" bieten. Darüber hinaus stärkt die mittlerweile 105-köpfige Agentur die Position von Dept auf dem deutschen Markt und die internationalen E-Commerce-Kapazitäten des Netzes.

Gründer Will sagt: "Indem wir unsere Expertise bündeln, können wir die führenden Unternehmen im Bereich E-Commerce noch besser bei ihrem Digital-Geschäft unterstützen – von der Marke über die Plattform bis hin zu Smart Data und Digital Marketing. Außerdem stellen wir durch unseren Beitritt bei Dept die Weichen für unser zukünftiges internationales Wachstum."

superReal habe sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 äußerst erfolgreich entwickelt und eine breit gefächerte Expertise in der Integration von Spryker- und Shopware-Technologien aufgebaut. Mit einer Umsatzsteigerung von 45 Prozent und Neukunden wie Nivea, Otto, Tom Tailor, Birkenstock und Weber sei 2017 ein weiteres Rekordjahr für die Agentur gewesen.

Mit dem Verkauf von superReal wächst Dept auf 750 Mitarbeiter mit einem Gesamtumsatz von über 80 Mio Euro und Büros in den Niederlanden, Großbritannien, den USA, Deutschland, Irland und Spanien.