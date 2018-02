%%%Omnicom richtet die Position Chief Talent Officer ein%%%

Die US-Agentur-Holding Omnicom mit Stammsitz in New York hat die Position Chief Talent Officer neu etabliert und mit Torrey La Grange besetzt. Sie wird eng mit der Global Client Leaders (GCL) Group zusammenarbeiten, in der die Fäden aller globaler Top-Kunden aus dem Omnicom-Bereich zusammenlaufen.

Torrey La Grange war zuletzt Head of Account Management sowie Global Business Director bei BBH New New York (Gehört zur Publicis-Holding). Davor war sie drei Jahre als Recruiting Manager bei Tangerine aktiv. Torrey La Grange, die ihre berufliche Laufbahn bei Publicis Seattle begann und später bei TBWA\Chiat\Day, JWT London sowie Saatchi & Saatchi London fortsetzte, soll bei der Omnicom-Holding das immer wichtiger werdende Thema Talent-Förderung und -Gewinnung vorantreiben.