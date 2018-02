%%%Grabarz präsentiert erste Arbeit für die Quirin Bank%%%

Grabarz inszeniert die Abkehr vom provisionsgetriebenen Anlageberater als heroischen Befreiungsakt (Bild: Quirin Bank AG)

Die Kampagne läuft digital, im TV und Kino. Zudem kommt sie in Out of Home und Social Media zum Einsatz.

Mit dem Versprechen "Dein Geld kann mehr" bringt Grabarz und Partner die erste große Kampagne für die digitale Geldanlage quirion der Quirin Privatbank AG an den Start. Die Hamburger Agentur konnte sich im Pitch des Finanzunternehmens durchsetzen; das Mandat für die Mediaplanung gewann Crossmedia. Ausgangspunkt ist ein Spot, in dem sich in einer dramaturgisch stark inszenierten Choreografie aus Flaggentanz und imposanter Rede die junge Heldin aus den Fängen traditioneller Finanzberater befreit.