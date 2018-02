%%%Mercedes-Benz entscheidet sich für Publicis%%%

Publicis ist neue internationale Netzwerkagentur von Mercedes-Benz - das hat der Stuttgarter Automobilkonzern nach einem einjährigen Auswahlverfahren entschieden. Das Mandat umfasst die Steuerung und lokale Anpassung der globalen und regionalen Kampagnen in rund 40 Märkten. Dafür wird Publicis die neue Agentur 'P ublicis Emil' mit Sitz in Berlin gründen . Bisheriger Etathalter war seit 2007 BBDO Worldwide. Der Vertrag mit BBDO läuft am 30. Juni 2018 aus.





" Unser Fokus der Zusammenarbeit mit dem neuen Agenturpartner liegt vor allem auf den weltweiten digitalen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, um die digitale Transformation bei Mercedes-Benz weiter voranzutreiben", sagt Dr. Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes-Benz Pkw. " Unsere Kriterien dafür sind klar: bestes digitales Know-how, beste Systeme, beste Kreativität, beste Beratung, beste Konditionen."





Zurzeit arbeitet Mercedes-Benz weltweit mehrheitlich mit drei Kreativ- Agenturen für verschiedene Kulturkreise zusammen. In Deutschland und Europa ist dies antoni, in den USA Merkley+Partners und in China BBDO China.



Die Auswahl der neuen Agentur sei mit Unterstützung der Pitchberatung The Observatory International nach einem standardisierten, einheitlichen Verfahren unter Beteiligung aller teilnehmenden Regionen erfolgt, heißt es aus dem Stuttgarter Konzern.