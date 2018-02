%%%Pahnke setzt für Toffifee Familienleben in Szene %%%



(Bild: Storck)

Storck geht international mit einem neuen Spot für seine Marke Toffifee on air: Unter dem Motto ‚Hauptsache wir haben Spaß‘ präsentiert der Film in 30-, 25- und 20-sekündigen Varianten aus der Perspektive von Kindern Missgeschicke im Familienalltag. R ealisiert wurden die Filme erneut in Zusammenarbeit mit blmfilm und Regisseurin Liz Murphy: Die Australierin hatte bereits beim Toffifee-Spot 'Wir' Regie geführt.





"Wir glauben fest an die Emotionalität als entscheidenden Treiber für eine erfolgreiche Inszenierung von Produkten in der Königsdisziplin des Marketings: Fast Moving Consumer Goods", sagt Pahnke- Geschäftsführer Lars Lammers.





Die Spots werden ab der 7. Kalenderwoche in Polen und ab der 9. Kalenderwoche in Slowenien ausgestrahlt. Im zweiten Halbjahr folgen Flights in Schweden und Ungarn.