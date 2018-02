%%%Serviceplan kreiert Liebesgruß-Generator für Sky%%%

www.sayitwithsky.de können User persönliche Botschaften in den ' Unter dem Motto 'Say it with Sky' lädt das Medienunternehmen Sky dazu ein, romantische Valentinsgrüße aus cineastischen Referenzen zu verschicken: Auf der WebsiteValentine-Maker' schreiben. Das von der Serviceplan-Tochter hmmh enwickelte Tool schlägt per Auto-Suggest dazu passende Filmzitate vor und generiert daraus einen romantischen Filmgruß. Möglich gemacht durch die Kombination aus einer riesigen Datenbank an Film-Snippets, Such-Algorithmus und einem automatisierten Schnitt-Programm.





Die Website ist rund um den Valentinstag am 14. Februar 2018 online und wird über Social Media und PR-Maßnahmen beworben. "Ich freue mich, dass wir mit Sky mal wieder eine, supersympathische Idee realisiert haben, die die Menschen involviert und zugleich charmant das Filmangebot des Senders bewirbt", sagt Matthias Harbeck, Geschäftsführer Kreation Serviceplan Agenturholding. " Mit der Idee haben wir das Online-Meme des Supercuts neu interpretiert. Dabei werden Filmszenen so zusammengeschnitten, dass sich ein neuer Sinn ergibt. Diese Mechanik haben wir erstmals so für eine Marke weiterentwickelt, dass die Leute sie selbst unkompliziert nutzen können, um miteinander zu kommunizieren. Eine Kommunikationsform übrigens, die zugleich immer die Qualitäten von Sky zeigt."





hmmh ist die Agentur für Connected Commerce der Serviceplan Gruppe. 300 Mitarbeiter an den vier Standorten Bremen, Berlin, Hamburg und München arbeiten für Kunden wie Gerry Weber, Schaeffler und Tchibo. Im Geschäftsjahr 2015/2016 generierte hmmh einen Jahresumsatz von 21 Millionen Euro.