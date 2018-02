%%%GGH Mullen Lowe holt den Lead bei Rossmann%%%

GGH MullenLowe mit der internationalen Agenturgruppe Golin, nutzen. Neben der Markenführung gehören auch Digitalkommunikation, CRM/Loyalty und Employer Branding zum Aufgabenspektrum. Zudem will Rossmann auch die PR-Expertise von Golin , dem Joint Venture vonder internationalen Agenturgruppe Golin, nutzen. Die Drogeriemarktkette Rossmann hat sich nach einem umfassenden Agentur-Screening entschieden, mit GGH MullenLowe als Lead-Agenturzusammenzuarbeiten.





"Schon im Pitch haben wir gemerkt, dass wir von der Denke und Wertekultur gut zu Rossmann passen. Wir haben sofort auf Augenhöhe gearbeitet und sind gemeinsam schnell zu konkreten Lösungen gekommen“, berichtet Benedikt Holtappels, CEO der Agentur. Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit werden denn auch bereits im März 2018 zu sehen sein.





"GGH MullenLowe haben uns mit ihrer Begeisterung für unsere Marke absolut überzeugt", sagt Rossmann-Marketingleiterin Petra Czora. "M it kreativer Power und gleichzeitiger Strategiekompetenz setzen sie unsere Themen um. Die Chemie zwischen Agentur und uns stimmte von Beginn an. Um unsere Marke und den Absatz erfolgreich weiterzuentwickeln, sind der integrierte Ansatz und die Digital- und CRM-Expertise der Agentur für Rossmann von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus ist die PR-Expertise von Golin für uns überaus relevant, da wir Produkt-PR und Influencer Marketing weiter ausbauen wollen."





Im Influencer Marketing positioniert sich Rossmann bisher u.a. als Hauptpartner der Beauty-Messe Stylorama, die in Zusammenarbeit mit den ProSiebenSat.1-Töchtern Starwatch und Studio 71 veranstaltet wird. Auch im Bereich Corporate Publishing hat sich die Drogeriemarke neu aufgestellt und ihr Kundenmagazin 'Centaur' vom neuen Dienstleister Territory neu gestalten lassen ( mehr dazu bei CP Monitor ).





GGH MullenLowe wird von den Gründern Florian Grimm und Benedikt Holtappels geführt und beschäftigt 85 Mitarbeiter am Standort Hamburg und 16 Mitarbeiter in Frankfurt. Seit Herbst 2016 gibt es darüber hinaus ein Büro in München. Zu den Kunden gehören etwa E.ON, die Fielmann AG, IKEA, Unilever und Union Investment.