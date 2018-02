%%%Fanta Flavor Battle geht in die zweite Runde%%%



Das Fanta Flavor Battle geht in die nächste Runde (Foto: Fanta)

Fanta setzt seine 'Fanta X You'-Kampagne mit einer neuen Runde des Fanta Flavor Battle fort: Ab sofort stehen drei Sorten des Erfrischungsgetränks aus dem Hause von Coca Cola Deutschland, Berlin, zum Voting zur Fanta Sommersorte 2018. In einem Zeitraum von vier Wochen bewerben die YouTuber Rezo, KranCrafter und Instagrammerin BarbaraSofie jeweils eine eigene Sorte auf Snapchat, Instagram und Facebook und fordern ihre Fans auf, ihrem jeweiligen "Team" beizutreten.



Musik-Influencer Rezo (957.165 Follower) steht dabei für die Sorte Wildberries, Entertainer KranCrafter (778.680 Follower) für Dragonfruit & Mango, während Beauty-Expertin BarbaraSofie 833.000 Follower) Passionfruit & Orange repräsentiert. Die Sorte, die das Voting gewinnt, wird ab KW 29 deutschlandweit erhältlich sein. Zusätzlich wird es ein Gewinnspiel auf fanta.de geben.



Fanta will auch über das Flavor Battle hinaus 2018 mit seinen Fans in Interaktion bleiben. So sind beispielsweise für Halloween weitere Aktionen geplant.



Den Social Media-Part der von Ogilvy Berlin kreierten Kampagne übernimmt Achtung, Hamburg. Digitalagentur ist das Berliner Büro von Scholz & Volkmer, die Mediaplanung liegt bei MediaCom, Düsseldorf.