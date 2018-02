%%%b.famous kreiert Commercial Content-Kampagne für Alpro%%%



(Bild: b.famous)

Burdas Kreativ-Unit b.famous hat für die Marke Alpro eine digitale Commercial Content-Kampagne entwickelt, bei der die pflanzlichen Produkte in einer native Video-Clip-Serie zielgruppenaffin inszeniert werden. Zu den Protagonisten gehören die Lifestyle-Bloggerin und Influencerin Lindarella sowie Yoga- und Fitness-Star Kate Hall. Fünf Episoden stellen jeweils den Alltag und die Herausforderungen unterschiedlicher Morgen-Typen vor – und behandeln Themen rund um Fitness, Gesundheit und Ernährung.





Die Storys rollt b.famous über Die Storys rollt b.famous über Bunte.de , Foodboom.de und DasKochrezept.de aus. Hinzu kommen Verknüpfungen mit den Social-Media-Auftritten der Foodmarken von BurdaHome. Im Rahmen eigener Native Specials findet die Userin hier weitere – markenindividuell von der Burda Food Factory und Foodboom entwickelte – Rezepte mit Alpro Produkten. Hinzu kommen Tipps von Experten und weiteren inspirierenden Protagonisten. Die zusätzliche Social-Media-Vernetzung mit den Burda Food-Marken rundet die Commercial-Content-Kampagne ab.





"Diese Kooperation ist für Alpro der nächste Schritt um die Marketingaktivitäten in den Bereichen Online und Native Advertising weiter voranzutreiben. Bereits letztes Jahr hatten wir mit unseren Aktivitäten großen Erfolg und werden diesen Weg mit kreativen Ideen und Innovationen weiter beschreiten", kündigt Anja Grunefeld, Marketing Managerin DACH bei Alpro, an.



"Die Kampagne für Alpro zeigt, wie kreativer Commercial Content funktioniert“, sagt Christine Fehenberger, Geschäftsführerin der b.famous content studios. "Im Zentrum stehen die – potentiellen – ,Alpronistas‘ und Themen, die sie aus ihrer jeweiligen Lebenswelt heraus an der Marke interessieren. Diese Themen haben wir gemeinsam mit den Burda-Medienmarken in Geschichten übersetzt und diese vielfältig miteinander verknüpft. So entsteht glaubwürdiger, reichweitenstarker Content rund um die beiden Säulen Inspiration und Expertise."







Die b.famous content Studios wurden 2017 von BCN und der Content Marketing-Agentur C3 gegründet ( siehe unsere Meldung auf cpmonitor.de ). Die Unit arbeitet als Kreativagentur im Medienkonzern Burda und nutzt die medialen Plattformen des Hauses (Print, Digital, Influencer, Events).