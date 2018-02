%%%Beck's vergibt Digital-Etat an Plan.Net%%%



Beck's weitet seine Kampagne 'Erst mit dir wird's legendär' aus (Foto: Serviceplan)

Wie die Serviceplan-Tochter Plan.Net heute bekannt gab, ist die in Hamburg ansässige Gruppe bereits seit Anfang des Jahres für den deutschlandweiten digitalen Markenauftritt von Beck's verantwortlich. Der Etat wurde in einem Pitch vergeben, in dem sich Plan.Net gegen zwei weitere Agenturen durchsetzte. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt neben der Website auf den sozialen Netzwerken von Beck's und dem Erreichen einer jungen, urbanen Zielgruppe. Am Anfang der Kommunikationsmaßnahmen soll die Marken-Plattform 'Erst mit dir wird's legendär' ausgebaut werden. Unter dem Claim hatten die Hamburger Kreativen von Serviceplan Campaign International bereits im letzten Jahre eine Kampagne gestartet.



Als Lead-Agentur für Kommunikation ist Serviceplan Campaign International seit einem Jahr für die Biermarke aus dem Hause Anheuser-Busch InBev Deutschland verantwortlich. Für die aktuellen Maßnahmen werden beide Agenturen eng zusammenarbeiten, um einen integrierten Kommunikationsansatz über alle Kanäle hinweg zu ermöglichen.



"Wir wollen 'Erst mit dir wird's legendär' stärker erlebbar machen – dafür sind die digitalen Kanäle, ganz besonders für unsere Zielgruppe, unabdingbar und nun stärker verzahnt", sagt Susanne Koop, Marketing Manager Anheuser-Busch InBev Deutschland und verantwortlich für die Marke Beck’s.



Anheuser-Busch InBev mit Sitz in Leuven (Belgien) beschäftigt weltweit in 50 Ländern rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erwirtschaftete das Brauereiunternehmen einen Umsatz von 45,5 Milliarden US-Dollar. In Deutschland ist das Unternehmen mit Marken wie Beck's, Franziskaner oder Corona vertreten und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter an vier Standorten (Bremen, München, Wernigerode, Issum).



Die 1997 gegründete Serviceplan-Tochter Plan.Net Gruppe ist europaweit an mehr als 25 Standorten vertreten – darunter neben München, Köln, Hamburg und Bremen beispielsweise Mailand, Paris, Wien, Seoul und Zürich. Plan.Net betreut Kunden wie BSH Hausgeräte, BMW, Ikea, Media Markt, Reckitt Benckiser und das ZDF.