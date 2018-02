%%%Mini Deutschland ruft auf zum #eckenentdecken%%%

In der neuen Kampagne #eckenentdecken aus dem Hause der Hamburger Serviceplan-Tochter Campaign X sind Mini-Fans dazu aufgerufen, ihre Lieblingsecken in Deutschland zu zeigen. In Zusammenarbeit mit Influencern aus dem Bereich Fotografie und Design wird so der Verkaufsstart für die überarbeiteten Modelle Mini 3-Türer, Mini 5-Türer und Mini Cabrio am 17. März begleitet. Mit dabei sind beispielsweise eskimo aus Hamburg, maxleitner aus Stuttgart und danielkoehlerphotography aus Leipzig sowie herr_pola_roid und mike_narsesian aus München. Die Kampagne basiert auf der internationalen Vorlage 'Explore more corners', die von Jung von Matt entwickelt wurde.



Die Social Media Kanäle von @MINI_Deutschland teilen die "Deutschlandreise" ihrer Fans mit der Community. Darüber hinaus sind auch die Mini Handelspartner in die Kampagne eingebunden und ergänzen sie um lokale Inhalte. Die Kampagne wird zusätzlich um TV-Spots ergänzt



"Mini-Fahrer sind offen, kreativ und außergewöhnlich. Sie entdecken stets Neues in ihrer Region. Wir erzählen Geschichten von Fans für Fans und schaffen so Mehrwert für alle", erklärt Ulrike von Mirbach, Leitung Marketing Mini Deutschland. "Das vielschichtige Motto #eckenentdecken zeigt auch, wie wir eine internationale Produktkampagne in Deutschland nicht einfach übernehmen, sondern regional verorten und ihr eine eigene Geschichte verleihen. Wichtig ist es dabei auch, die Mini Handelspartner zu integrieren."