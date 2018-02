%%%Simon Usifo baut bei Ogilvy die Production Studios auf%%%

Mit der neuen Einheit Production Studios will Ogilvy Germany interne Abläufe, Zusammenarbeit und Abteilungen neu ordnen. Die klassische Zweiteilung von konzeptioneller Kreation einerseits und Produktion (bisher H&O GmbH) andererseits wird damit aufgehoben, um für die Kunden ein besseres, integrierteres Produkt zu liefern. "Wir wollen ein Maker Studio, eine moderne Einheit, in der alles integriert gedacht und gemacht wird. Deshalb wollen wir alle Units so verschalten, dass sie perfekt zusammenarbeiten. Bei der Kollaboration nehmen wir uns digitale Kreativchampions wie zum Beispiel die Pixar Studios als Vorbild. Hier arbeiten Storyteller, Character Entwickler, 3D Designer und Programmierer perfekt zusammen.", sagt Simon Usifo, der seit kurzem amtierende Chief Delivery Officer bei Ogilvy.

Die Ogilvy Production Studios beinhalten folgende Disziplinen: Moving Images, Art & Design, Digital & Physical Experiences, Newsroom, Campaign & Activation, Platforms & Marketing-Automation. "In diesem neuen Modell werden die klassischen, linearen Arbeitsabläufe völlig aufgehoben und in eine neue, eng verzahnte Struktur gebracht. Mit dem Ziel, unseren Kunden exzellente Qualität in kürzester Zeit zu liefern.", sagt der bisherige H&O-Chef Knud Schlaudraff, der die Studios operativ führt. Das werde in Zukunft das Herzstück eines neuen Agenturtypus sein, der lean und agil schneller zu besseren Lösungen komme.

Organisiert wird der Projekt-Workflow von einem Program Management Office (PMO), das standortübergreifend Ressourcen, Kompetenzen und Kapazitäten optimiert. Hierfür wurde der Brite Ian McLellan von R/GA Singapur Anfang 2018 verpflichtet. Neben den Studios und dem PMO ist der von CTO Marc Czesnik geleitete Technology Bereich die dritte Säule in der neu geschaffenen Delivery Unit bei Ogilvy. Eine Organisationsform, die helfen soll, Komplexität zu reduzieren und die Bedürfnisse des Agentur-Kunden in den Mittelpunkt stelle.

Zusammen mit CEO Chai Sinthuaree kümmern sich Usifo und Czesnik standortübergreifend um die Neustrukturierung der Agentur ("Next Chapter").