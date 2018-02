%%%Umwälzungen bei Blackwood Seven: Vernon von Klitzing neuer Chef%%%



Vernon von Klitzing, frischgebackener Managing Director bei BW7 (Foto: BW7)

Blackwood Seven (BW7), München, war 2015 mit den Versprechen gestartet, dank KI-gestützter Software effizientere und transparentere Mediapläne als der Rest der Branche liefern zu können. Auch wurde versucht, spezielle Media-Einkaufswünsche von Kunden bedienen zu können. In diesem Zusammenhang hatte es personelle Veränderungen gegeben, so kamen 2017 Bernhard Becker und Thorsten Stork als Geschäftsführer an Bord. Beide verlassen dieser Tage ihre Chefposten.

Neuer starker Mann bei BW7 ist Vernon von Klitzing, der als frischgebackener Managing Director zeichnet und an Henrik Busch, Mitgründer von Blackwood Seven, ins Kopenhagener Headquarter berichten wird. Dies bestätigt die Agentur auf Anfrage von 'new business'. Klitzing ist Verlagsmensch, er arbeitete zeit seines Berufsleben bei Burda (Playboy, Focus etc.).

Die Umstellung führt auch dazu, dass die Mannschaft radikal gestutzt wird. Von ehemals 40 Mitarbeitern sind aktuell rund 20 übrig, aber auch diese Zahl soll noch runtergehen. BW7 nimmt dazu keine Stellung.

