Puma und Markenbotschafter Antoine Griezmann gehen die Zukunft digital an

Zum Launch seines Fußballschuhs Future 18.1. startet der Sportartikler Puma aus Herzogenaurach eine Digital-Kampagne für den Sportfachhandel. Zentrale Figur dabei ist Markenbotschafter Antoine Griezmann. Der französische Fußballstar wurde für die Motive der Kampagne in einer Lichtinstallation kunstvoll in Szene gesetzt. Zudem ist er in dem Video von Regisseur Ryan Staake zu sehen, welches in schnellen Bildsequenzen zur Musik von MHD die Fußballkultur der jungen, urbanen Generation einfangen soll. Als Kreativagentur international sowie national ist die Salzburger Agentur Loop zuständig. Die Mediaschaltung läuft über die Düsseldorfer Agentur Blue449.

Die Kampagne ist in zwei Mediaphasen aufgeteilt und läuft bis Ende März. Sie ist vor allem auf Social Media-Kanälen wie Instagram und Facebook zu erleben. Daneben setzt sie auf Display-Werbung auf fußballaffinen Online-Seiten sowie Mobile Ads auf der Fußball App 'OneFootball'.

Gemeinsam mit Intersport als Partner kooperiert Puma zudem mit dem TV-Sender Sky. Mit Werbemitteln wie L-Frames wird der neue Future sowohl während der Bundesligaübertragung sowie im mobilen Bereich bei Sky Go beworben. Beim Fußballhändler 11Teamsports wird die Kampagne durch eigens produzierten Social Media Content mit Griezmann und Puma BVB-Spieler Mahmoud Dahoud verlängert. Zudem wird der Future hier erstmals auch über ein interaktives Fullscreen-Format mit 360-Grad-Ansicht (YOC) für Mobilenutzer beworben.

Am Point of Sale wird der Verkauf des Futures durch Instore-Flächen, starke Schaufenster Präsenz und individuelle Werbemaßnahmen bei Handelspartnern gepusht. Begleitet wird die Kampagne von weiteren Marketing-Aktivitäten wie Influencer-Kooperationen, besonderen Snapchat Filtern oder einem Launch Event in der Londoner Underground Gallery Ambika P3.