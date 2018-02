%%%'Hamburger Morgenpost' und Polycore inszenieren Liebe zu Hamburg%%%



Die 'Hamburger Morgenpost' bewirbt ihren Relaunch unter dem Motto 'Klare Kante – aus Liebe zu Hamburg' (Foto: Mopo)

Knapp drei Monate nach dem redaktionellen Relaunch geht die 'Hamburger Morgenpost' nun auch werblich in die Offensive: Ab heute sind in der Hansestadt rote Plakate unter dem Claim 'Klare Kante – aus Liebe zu Hamburg' zu sehen. Zunächst sind die Motive an 153 Stationen des digitalen Mediums Station Videos (u.a. Hauptbahnhof, Jungfernstieg und anderen vielfrequentierten Orten) von Ströer lokalisiert. Ab dem 19. März geht es weiter mit einer Citylight-Kampagne an 305 Stationen sowie weitere digitale Medien von Ströer. Zum Abschluss gibt es dann noch Radio-Spots. Entwickelt hat die Kampagne die Hamburger Agentur Polycore. Die Headlines wurden in Zusammenarbeit von Redaktion und Agentur erarbeitet.

Es gibt aktuell sechs verschiedene Motive. Sie rotieren und haben die 'Hamburger Morgenpost'-Kernthemen zum Inhalt: Soziales, lokale Politik, Sport, Verkehr, Kultur und Wohnen. Die Themen werden immer mit der Haltung der Tageszeitung zum jeweiligen Thema versehen, wie '45 Quadratmeter, 850 Euro kalt – Geht´s noch'.

"Mit der neuen Kampagne wollen wir unsere Stärken zeigen", sagt Chefredakteur Frank Niggemeier, "die 'Hamburger Morgenpost' hat eine klare Haltung zu allen Themen, die Hamburg bewegen. Und die bringen wir hier mit wenigen Worten auf den Punkt". Ziel der Kampagne ist es, neue Käufer gewinnen und Stammleser enger an die Marke zu binden. "Wer länger nicht zur 'Hamburger Morgenpost' gegriffen hat, kann sich neu überzeugen lassen", führt Michaela Schirrmann, Geschäftsführerin von Dumont Media und für das Marketing der 'Hamburger Morgenpost' verantwortlich aus.