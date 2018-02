%%%Donkey entwickelt Herrenkosmetik-Marke für Toni Gard%%%



(Bild: Toni Gard)

Unter dem Label 'A Better Man' bringt die Toni Gard GmbH, Wiesbaden, ihre erste Duftlinie und Herrenkosmetikserie auf den Markt - Konzept, Packaging und Kommunikation wurden von der Hamburger Designagentur Donkey entwickelt. Grundidee ist eine Rückbesinnung und Neuinterpretation klassischer Gentleman-Tugenden - von Haltung und Benehmen bis hin zum smarten Auftritt.





Die 1965 von Toni Lirsch gegründete Marke Toni Gard wird heute als Lizenzmarke geführt. "Das von Donkey entwickelte Konzept, die neue Herangehensweise und die moderne Ansprache der Zielgruppe hat uns überzeugt, den Schritt in den umkämpften, aber attraktiven und zunehmend wachsenden Herren-Kosmetik-Markt zu gehen", sagt Thomas Grütters, CEO bei Toni Gard, und kündigt an: " A Better Man' ist für uns wie eine neue Lifestyle-Marke, deren Potential weit über den Duftmarkt hinaus geht. Neben dem erfolgreichen Launch der Kosmetiklinie werden wir das Konzept zukünftig noch auf weitere Segmente ausdehnen - so haben wir bereits mit unserem Schmuck-Lizenznehmer eine ABM Uhrenkollektion verabschiedet, die Mitte des Jahres auf den Markt, arbeiten im Bereich Fashion an einer ABM Kapsel-Kollektion und sind aktiv in Gesprächen, das Thema auf eine Vielzahl weiterer Produktgruppen auszuweiten."





Donkey entwickelt Markenwelten für Lifestylebrands ganzheitlich über die Bereiche Packaging/Design, Branding/Corporate und Campaigning/Social Media. 2000 in Hamburg gegründet, beschäftigt die Agentur heute 35 Mitarbeiter. Geschäftsführer ist Boris Frommen. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Swarovski, Procter & Gamble, Globetrotter, Gerry Weber, Otto, Camel Active, Bugatti, Toni Gard, Polo Motorrad, Betty Barclay und P2 Cosmetics.