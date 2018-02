%%%JOM führt die SPD Hessen in den Wahlkampf%%%

Die JOM Düsseldorf GmbH betreut die SPD in Hessen bei ihrem bevorstehenden Landtagswahlkampf. Der hessische Landesverband entscheidet sich damit genauso wie seine Parteifreunde aus Niedersachsen für eine Zusammenarbeit mit der Mediaagentur. JOM hatte sich im August vergangenen Jahres nach einem Ausschreibungsverfahren den Etat der SPD in Niedersachsen sichern können und mit ihrer Mediastrategie dazu beigetragen, die Partei im darauffolgenden Herbst zur stärksten Kraft im Land zu machen. Nun soll die Expertise der Agentur dazu führen, die Stellung der SPD in Hessen mit ihrem Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel auszubauen.

Ähnlich wie in Niedersachsen wird JOM dabei einen Mix aus klassischen, reichweitenstarken Medien mit einer Vielzahl digitaler Maßnahmen kombinieren. "Es geht darum, möglichst viele Sympathisanten der SPD und Wechselwähler zu gewinnen“, sagt Dr. Wilfried Lamparter, Landesgeschäftsführer der SPD in Hessen. "Die Wahl in Niedersachsen hat gezeigt, dass dies mit einer intelligenten Kommunikationsstrategie erfolgreich gelingen kann.“ Oliver Blecken, Geschäftsführer von JOM, unterstreicht die mit einer Landtagswahl verbundenen kommunikativen Herausforderungen: "Vor allem in der Endphase des Wahlkampfs ist die Aufgabe extrem spannend. Wir müssen dann gewissermaßen rund um die Uhr und in Echtzeit auf aktuelle Entwicklungen richtig reagieren.“

Die Landtagswahl in Hessen findet am 28. Oktober statt. Die zuständige SPD-Kreativagentur ist Butter Berlin, für die CDU ist es Guru, Hamburg (mehr hier). Mit den ersten Motiven wird in den nächsten Wochen gerechnet. Für JOM ist der Etatgewinn der SPD in Hessen "ein weiterer Beleg für die positive Entwicklung des Standorts in Düsseldorf", so Blecken. Hauptkunde des fünfköpfigen, im Herbst 2016 gestarteten Teams ist Renault Retail.

Die heutige JOM Group wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 62 Mitarbeiter. Mit einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. Euro gehört JOM zu den Top 4 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt nach eigenen Angaben für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen.