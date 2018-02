%%%OMD sichert sich Media-Etat des Verbands der privaten Krankenversicherer%%%

Managing Partner Client Service Till Buchner den Media-Etat des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. Geplant ist eine ganzjährige Kampagne, u.a. mit Print-, Digital- und Out of Home-Maßnahmen und einem Media-Volumen im einstelligen Millionenbereich. OMD verantwortet die medienübergreifende Kommunikationsplanung und -umsetzung. Der Berliner Standort von OMD vermeldet Neugeschäft: Ab sofort betreut das Team unter Führung des neuen





Der Verband mit Sitz in Köln und Berlin vertritt die Interessen von 48 private Kranken- und Pflegeversicherungen. "Mit OMD Berlin haben wir eine Agentur gefunden, die uns nicht nur durch ihr tiefgehendes fachliches Verständnis und ihre innovativen Ansätze überzeugt hat", erklärt Stefan Reker, Geschäftsführer und Leiter Kommunikation, zur Etatvergabe.





Till Buchner, der das Berliner Büro seit 2008 leitet, wurde zu Beginn des Jahres zum Managing Partner Client Service ernannt und soll in seiner Funktion den Ausbau des Neukundengeschäfts in der Hauptstadt weitervorantreiben. Auf der Kundeliste von OMD Berlin stehen u.a. Sony Pictures, Easy Jet und Levi’s. Buchner ist seit mehr als 20 Jahren in der Mediabranche aktiv und arbeitet nach Stationen in Düsseldorf bei der Media-Division der TBWA-Gruppe und bei OMD Düsseldorf seit zehn Jahren bei OMD Berlin.