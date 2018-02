%%%Strategy Corner: Digital sprengt Mauern - auch in der Arbeitswelt der Agenturen%%%

Seit über 15 Jahren beherrscht das Thema Digitalisierung die Arbeitswelt. Gefühlt ist schon alles diskutiert – und doch kommen wir täglich an unsere Grenzen. Warum? Weil die Digitalisierung täglich erfordert, aus der Komfortzone auszubrechen, sichere Pfade zu verlassen und sich dem Ungewissen zu stellen.

Ein Gastbeitrag von Gesine Märten, Beraterin für strategische Kommunikation und Krisen-PR, und Michaela Jausen, Marken- und Kommunikationsstrategin und Mitglied der Account Planning Group (APG)



Digitalisierung erfordert Ausbrechen. Wir müssen ein Stück Planungssicherheit aufgeben und neue Flexibilität erlangen, denn "Digital" bedeutet weit mehr als das Internet und neue technische Möglichkeiten. Es geht um die Verknüpfung von Online und Offline auf Basis von menschlichen Anforderungen. Nur durch die Verbindung unterschiedlicher Blickwinkel, Meinungen und Einschätzungen, durch Offenheit für andere Wege und das Prinzip "Trial And Error" gelangen wir an das Ziel, menschliche Bedürfnisse langfristig erfolgreich zu bedienen. Das Schöne daran: Wird der Wandel konsequent gestaltet, wirkt er wie ein Katalysator für relevantere, wirkungsvolle Kommunikation.





Manipulation hinter sich lassen

Wenn Menschen langfristig überzeugt und aktiviert werden sollen, ist es entscheidend, sie nicht zu manipulieren, sondern zu inspirieren. Das gilt gleichwohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen als auch für Menschen, die extern zum Handeln motiviert werden sollen.





Simon Sinek, britisch-US-amerikanischer Autor und Unternehmensberater, hat mit seinem TED Talk "Wie große Führungspersönlichkeiten zum Handeln inspirieren" überzeugende Grundlagen geschaffen und in seinem Blog-Artikel "Manipulation versus Inspiration" manifestiert. Er beschreibt Manipulation wie folgt:



· Interne Manipulation: Angstkultur, Finger-Pointing, starre Hierarchien, Silos etc.

· Externe Manipulation: Menschen über Preis überzeugen, Promotions, Gewinnspiele etc.

Kurz: Manipulation ist eine kurzfristige, aktivierende Taktik, die weder intern noch extern motiviert und Loyalität erzeugt.

Inspiration hingegen erläutert Simon Sinek wie folgt:

· Interne Inspiration: Respektvolles Miteinander, klare gemeinschaftlich definierte Überzeugung leben, offener Diskurs, Vertrauen schenken etc.

· Externe Inspiration: Klare Überzeugungen durch relevante Mehrwerte erlebbar machen etc.

Kurz: Inspiration als eine langfristige, aktivierende Strategie, die intern wie extern Loyalität und Motivation erzeugt. Die verbindenden Elemente sind eine gemeinschaftliche Einstellung und Zielsetzung.





Kommunikation als Kernkompetenz



Kommunikation als Kompetenz fordert Offenheit für Neues, Transparenz und Akzeptanz. Sie fördert Verbindungen zwischen unterschiedlichen Gewerken, ortsunabhängige Kollaboration und gemeinschaftliche Problemlösung und schenkt Orientierung und Klarheit. Kurz: Kommunikation dient als Basis für Inspiration und kann Dinge wirklich bewegen und verändern. Egal ob intern oder extern.



Für Agenturen dürfte die Herausforderung, für mehr Inspiration einzustehen, ein Leichtes sein. Denn keine andere Unternehmung hat so viele Experten, die mit der Kernkompetenz Kommunikation umgehen können.





Wie es gelingt, für mehr langfristige Überzeugung intern und extern einzustehen und nicht Gefahr zu laufen, in alte Muster zu verfallen, lesen Sie in der vollen Artikelversion in der aktuellen Ausgabe von new business.