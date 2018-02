%%%Wachsende Freude im TV: FJR präsentiert Erstling für Dehner%%%



Dehner setzt im TV auf Parallelen zwischen Pflanzen und Protagonisten (Foto: Dehner)

Die Garten-Center-Gruppe Dehner aus Rain am Lech startet zu Beginn der Gartensaison einen mehrwöchigen Kampagnen-Flight unter dem Motto 'Dehner. Die Freude wächst mit'. Herzstück der Kommunikation ist ein TV-Spot, der auf allen zielgruppenaffinen öffentlich-rechtlichen (ARD, ZDF, ORF 2 und ORF III) und privaten Sendern (Sat.1, kabel eins, Vox) läuft. In 18 und acht Sekunden Länge werden sie vom 1. März bis 14. Juni 2018 ausgestrahlt und online sowie auf Social Media-Kanälen verlängert. Die Motive sind auch in Print-Werbemitteln, am Point of Sale sowie auf Out of Home-Großflächen im Marktumfeld zu sehen. Für die Kreation ist die Münchner Agentur FJR verantwortlich, die Mediaplanung übernahm Dehner selbst. Die Münchner gewannen den Kreativ-Etat der Garten-Center-Gruppe im vergangenen Jahr in einem Pitch.

Nach der Jubiläumskampagne in 2017 dreht sich die zentrale Storyline dieses Mal um eine Mehrgenerationenfamilie, die eines eint: Das Glück und die Freude im Garten. In kurzen Episoden stellt der TV-Spot die Vielfalt der Hobbygärtner und Gartenprofis dar und zeigt sie beim Pflanzen, Schneiden, Bewässern, Beerenpflücken oder Entspannen auf der Gartenliege. Die Generationen und Typen – Vater, Hipster, Perfektionist oder das Duo aus Mutter und Tochter – werden im Film thematisch in Szene gesetzt – als Naschkatzen, Dornröschen, Buschmänner oder fleißiges Lieschen. Parallel zum Dreh entstanden Fotomotive der Szenen für Beilagen, Anzeigen und Großflächenplakate. Die Regie zum Spot führte Moritz Laube, die Produktion lag bei e+p films. Die Musik und das Audiobranding steuerte sound-4-brands bei.

"Dehner steht für ein breites Qualitätssortiment und Vielfalt – ob bei den Produkten oder den Kundenwünschen. Mit der neuen Kampagne zeigen wir, dass bei uns jeder Gartenliebhaber das Passende findet", so Oliver Haller, Chief Purchasing Officer Dehner. "Der neue Auftritt knüpft als konsequente Weiterentwicklung an die erfolgreichen Kampagnen der letzten Jahre an, inszeniert Dehner aber mit junger Regie-Handschrift zeitgemäß und authentisch. Über die lifestylige Positionierung wollen wir auch jüngere Zielgruppen für Dehner begeistern." Neben Haller ist auch Anne Hahnenstein (Bereichsleitung Marketing Dehner) Ansprechpartnerin auf Kundenseite. Bei FJR sind Thomas Junghanns (GF Beratung), Frederik Kittsteiner (GF Kreation), Bernadette Lange und Frederick Denk zuständig.

1947 gegründet ist Dehner aktuell mit über 125 Gartenmärkten in Deutschland und Österreich präsent sowie im Dehner Online-Shop mit seinem Angebot rund um Haus, Garten und Heimtier vertreten.