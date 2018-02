%%%Lovoo meldet sich mit Markenkampagne zurück%%%



Die dreistufige Markenkampagne konzipiert und realisiert Lovoo komplett inhouse (Bilder: Lovoo)

Die Dating-App Lovoo hat ihre erste Markenkampagne gestartet: Unter dem Motto 'Jetzt erst echt.' spricht Lovoo mit allen aktuell gängigen digitalen Formaten seine Zielgruppen auf Kanälen wie Facebook, YouTube oder Snapchat an. Bisher hatte sich das 2011 gegründete Dresdner Start-up auf Performance-Marketing beschränkt.





Nach den Negativschlagzeilen um gefakte Profile hatte im vergangenen Herbst der US-Konzern The Meet Group, Pennsylvania, das Unternehmen übernommen. Den Amerikanern war die Expansion in den deutschen Markt 70 Millionen Dollar wert. Die Gründer Benjamin Bak und Alexander Friede, gegen die 2016 wegen Betrugs ermittelt worden war, sind inzwischen ausgestiegen.





Inhouse produzierter Manifest-Film



Nun investiert der verbliebene Lovoo-Geschäftsführer und -Mitgründer Florian Braunschweig in den strategischen Aufbau der Marke – erstmals nicht nur in Online-Kanälen, sondern auch mit Außenwerbung. Herzstück der Kampagne, die inhouse realisiert wurde, ist ein Manifest-Film, der in Zusammenarbeit mit Freelancern produziert wurde. Kreative Leitidee ist, mit dem Thema Partnersuche ehrlicher, realistischer und zugleich humorvoller umzugehen. "Wenn an jeder Bushaltestelle ein Plakat postuliert, dass sich alle 11 Minuten ein Single verliebt und man selbst auch nach 11 Stunden oder Tagen immer noch Single ist, beginnt man natürlich, an sich selbst zu zweifeln. Das erzeugt Druck", sagt Eric Jangor, der sich zusammen mit Matthias Börner bei Lovoo um das Marketing kümmert – Börner um die Performance, Jangor um die Brand-Strategie. "Die Wahrheit ist: Kennenlernen ist kompliziert. Das wollen wir den Leuten ganz klar so sagen – und damit Druck rausnehmen. Dem Dating wieder mehr Leichtigkeit geben. Das ist unsere Mission."



Dafür arbeitet im Dresdener Headquarter ein rund 35-köpfiges Marketingteam, aufgeteilt in Performance- und Brand Marketing. "Wir haben Manager für jeden Kanal", so Jangor. "Lovoo ist mit den digitalen Plattformen groß geworden, wir wissen das sehr gut selbst zu dirigieren. Auch alles was Influencer betrifft, organisieren wir selbst."