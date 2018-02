%%%BMW gibt Mini Electric-Etat an Droga5 London%%%

Im globalen Pitch um den Launch-Etat für BMWs neues Elektromobil Mini Electric kann sich die Londoner Dependance der internationalen Kreativagentur Droga5 durchsetzen. Minis Leadagentur Jung von Matt, die sich Medienberichten zufolge wie auch Anomaly und We Are Pi Leer an dem Wettbewerb beteiligt hatten, ging leer aus. Der Pitch wurde von The Observatory International begleitet.