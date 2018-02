WPP-Tochter GroupM kauft Mehrheit an Digital-Agentur in Indien

Die britische Agentur-Holding WPP mit Stammsitz in London baut ihre Präsenz in Indien weiter aus und stärkt zugleich den immer wichtiger werdenden Digital-Sektor. Die WPP-Tochter GroupM hat kürzlich die Mehrheit an der führenden indischen Digital-Agentur The Glitch übernommen. Die 2009 gegründete Kreativ- und Digital-Agentur ist heute mit rund 200 beschäftigten an den Standorten Mumbai und Delhi präsent. Auf der Kunden-Liste von The Glitch stehen unter anderem Unilever, Netflix, Shutterstock und Tinder.

