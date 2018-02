%%%Zweistelliges Umsatzplus bei fischerAppelt %%%

Die Hamburger Agenturgruppe fischerAppelt konnte ihr Geschäft in 2017 erfolgreich ausbauen: 54,9 Millionen Euro Honorarumsatz meldet das inhabergeführte Unternehmen, 10,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Pro-Kopf-Honorarumsatz habe sich um 4,7 Prozent auf über 122.000 Euro erhöht. Als Wachstumstreiber nennt fischerAppelt die stärkere Verzahnung von Content, Kreation und Media sowie die gelungene Erweiterung und Integration des Leistungsportfolios in den Bereichen Softwaretechnologie und Digital. So erweitert die Neugründung fischerAppelt, performance e das Angebotsspektrum der Agenturgruppe u.a. um die Spezialdisziplinen SEO, SEA, Social Advertising, Performance Marketing, Programmatic Advertising, E-Mail-Marketing, Data Intelligence und Media Distribution. Seit Mai 2017 ist auch die Innovationsagentur Die Krieger des Lichts Teil der fischerAppelt-Gruppe.



Nachdem Fork Unstable Media den Umsatz in 2016 mehr als verdoppelte, wächst die Digitaltochter 2017 um über 20 Prozent. Heute zählt die Agentur ca. 90 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und Köln. Im Januar 2018 eröffnete eine weitere Dependance in den Berliner Wonderland Studios.



"Unsere Branche wird beherrscht von digitalen Themen: Big Data, Algorithmen, Influencer. Wie geht das zusammen? Bei fischerAppelt greifen alle Disziplinen ineinander. Unser Ziel ist es, sinnhafte Kommunikation zu machen, den Menschen etwas Nützliches oder Unterhaltsames zu bieten. Das ist Wertschätzung für Aufmerksamkeit. Und dafür brennen wir", sagt Bernhard Fischer-Appelt, Co-Gründer und Vorstand. Franziska von Lewinski, die im Vorstand den Ausbau des Digitalressorts in 2017 signifikant vorangetrieben hat, ergänzt: " Das personalisierte Ausspielen von Kommunikation und Content anhand von Daten war und ist ein wichtiges Thema, das maßgeblich zum Erfolg der ganzen Gruppe beigetragen hat."





Insgesamt beschäftigt fischerAppelt aktuell rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sieben deutschen Standorten sowie in Auslandsdependancen in Doha und New York.







