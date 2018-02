%%%Edelman.ergo: Rückkehrerin Britta Heer übernimmt Hamburg-Leitung, Thorsten Peters geht%%%



Britta Heer und Dr. Sebastian Schwark (Foto: Edelman.ergo)

Die PR-Agentur Edelman.ergo ergänzt ihr Management mit zwei Neuzugängen: Dr. Sebastian Schwark, 43, wird ab 1. März Managing Director Corporate Affairs. Britta Heer, 50, wird zum gleichen Zeitpunkt Managing Director Brand Marketing und die Leitung des Hamburger Standorts übernehmen. Der bisherige Chef in der Hansestadt Thorsten Peters verlässt Edelman.ergo.

Schwark, bisher Leiter des Büros von Portland in New York, ist Experte für politische Kommunikation. Er bringt Erfahrung mit in Stakeholder Relations, Issue Management und Krisenkommunikation, insbesondere in hochregulierten Industrien wie Energie, Chemie und Finanzdienstleitungen, aber auch für internationale Organisationen und Stiftungen. In seiner knapp zwanzigjährigen Karriere hat er u.a. Vestas, Chevron, Statoil, Vattenfall, die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA), Aviva, McKinsey, den UN Population Fund (UNFPA), die Carnegie Corporation of New York, die Qatar Foundation und die King Abdullah Foundation beraten.

Nach Stationen bei Scholz & Friends Agenda (Berlin) und Deekling Arndt Advisors (Düsseldorf und München) arbeite Schwark bei Hill+Knowlton Strategies zunächst als Director in Berlin und später als Senior Vice President in New York. 2015 übernahm er das New Yorker Büro von Portland Communications, einer laut Edelman.ergo "auf Reputationsmanagement spezialisierten globalen Boutique-Agentur".

"Sebastian vervollständigt als international erfahrener Experte für politische Kommunikation das Management-Team unserer 100-köpfigen Corporate Reputation Practice, die unter der Leitung von Andreas Martin steht. Hier wird er schwerpunktmäßig den Bereich Corporate Affairs von Berlin aus verantworten. Darüber hinaus wird Sebastian die Aktivitäten von Edelman.ergo für Familienunternehmen und Stiftungen auch im internationalen Kontext ausbauen“, sagt Susanne Marell, CEO Edelman.ergo. Hans Ulrich Helzer, der bisher den Corporate Affairs Standort in Berlin verantwortete, wird sich künftig als Senior Partner auf anspruchsvolle Beratungsmandate konzentrieren.



Britta Heer kehrt zurück

Britta Heer, kurze Zeit als Managing Director verantwortlich für den neuen Hamburger Standort der britischen Agentur Lewis und davor Geschäftsführerin der PR-Agentur Achtung, kehrt zu Edelman.ergo zurück. Als Managing Director Brand Marketing verstärkt sie die Führungsspitze der integrierten Brand Marketing & Digital Practice um Dr. Andreas Kloevekorn (Managing Director Digital) und Manuel Frank (Managing Director Creative) und leitet den Hamburger Edelman.ergo-Standort.

Heer begann ihre Karriere Mitte der neunziger Jahre als PR-Beraterin u.a. mit Stationen bei MasterMedia und Faktor 3. Von 2003 bis 2010 leitete Britta Heer das Marketing von Books on Demand, einem Self-Publisher für Autoren und Verlage. 2011 heuerte sie als Head of Digital bei Edelman Deutschland an. Sie übernahm die Digital- und Social-Media-Leitung sowie die Führung des agenturübergreifenden Digital-Advisor-Teams.

In ihren über 20 Agenturjahren betreute Heer Kunden wie Unilever, Coca-Cola, Mondelçz International, Microsoft, HP, Iglo, Puma, DoubleClick sowie die Scout24-Gruppe. Sie berichtet auf ihrer neuen Station an Dr. Andreas Kloevekorn. Der Vorgänger von Heer, Thorsten Peters, hat sich entschlossen Edelman.ergo zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Edelman.ergo hat in Deutschland Büros in Frankfurt (Zentrale), Berlin, Hamburg, Köln sowie München und beschäftigt 350 Leute.