%%%Best Brands 2018: Ikea, Nivea, Lay's und Nike ausgezeichnet%%%



Die Best Brands 2018 (Foto: Serviceplan)

In diesem Jahr wurden in München zum 15. Mal die Best Brands ausgezeichnet. Mehr als 600 geladene Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien nahmen an der Preisverleihung teil.



Die schwedische Möbelkette Ikea gewann erstmals in der Kategorie "Beste internationale Unternehmensmarke in Europa". Nivea wurde "Beste Produktmarke" und anlässlich des 15. Geburtstags der Verleihung auch in der Kategorie "15 Jahre Beste Produktmarke" ausgezeichnet. Die Marke der Beiersdorf AG war seit Beginn der Verleihung jedes Jahr in der Kategorie "Beste Produktmarke" vertreten. Erstmalig auf dem Siegertreppchen stand auch Lay’s aus dem Hause PepsiCo, das als "Beste Wachstumsmarke" ausgezeichnet wurde. Die Kategorie kennzeichnet die stärkste wertmäßige Marktanteilsveränderung in Verbindung mit der Veränderung der Markenattraktivität der jeweiligen Marke im Vergleich zur Vorperiode.



In der diesjährigen Sonderkategorie "Best Millennials' Brand" gewann Nike. Für diesen Bereich wurden 300 Marken basierend auf den Kriterien der "Besten Produktmarke" und weiteren Produktkategorien analysiert.



Die Partner der Best Brands sind die GfK, die ProSiebenSat.1 Media SE, die WirtschaftsWoche, der Markenverband, die Zeit, der Audiovermarkter RMS und die Serviceplan Gruppe. Michael Müller, Regional General Manager Central Europe bei GfK sagt: "Best Brands zeichnet die Marken aus, die eine langfristige, emotionale Beziehung zu den Konsumenten aufbauen konnten. Die Sonderkategorie Best Millennials' Brand zeigt in diesem Jahr sehr eindrucksvoll, was erfolgreiche Marken zukünftig ausmachen wird. Ihnen gelingt es, die individuellen Interessen der Millennials anzusprechen und gleichzeitig dem Wunsch nach Gemeinschaft gerecht zu werden. Dazu gehört eine smarte Inszenierung in sozialen Medien, die das emotionale Gemeinschaftserlebnis betont und trotzdem innovative Coolness vermittelt."



Die Best Brands Awards werden auf Basis von repräsentativen Studien aus dem Haus der GfK vergeben. Dabei wird der wirtschaftliche Markterfolg der Marken gemessen, ebenso wie deren Attraktivität in der Wahrnehmung der Verbraucher. An den Studien nehmen mehr als 14.000 Konsumenten teil und stellen gemeinsam mit den 30.000 Haushalten der GfK Consumer Panels und den 27.000 Geschäften der GfK Retail & Technology Panels die empirische Basis dar.