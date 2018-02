%%%Sony soll PlayStation-Etat in EMEA überprüfen%%%

Der japanische Elektronikkonzern Sony mit Sitz in Minato, Tokio, screent offenbar aktuell europaweit Agenturen - das berichtet das britische Branchenblatt 'Campaign'. Es geht um die kreative Betreuung der Spielekonsole PlayStation in der EMEA-Region: Gaming-Experten rechnen seit Jahresbeginn damit, dass die neue Version der Konsole, die PlayStation 5, in der zweiten Jahreshälfte von 2018 auf den Markt kommt. Dem Bericht zufolge ist das Londoner Beratungsunternehmen Creativebrief mit dem Verfahren betraut.



Bislang liegt die europäische Betreuung von PlayStation bei der Amsterdamer Agentur 180Kingsday. Die Omnicom-Tochter ging im vergangenen Jahr aus einer Zusammenlegung von 180Amsterdam und Kingsday hervor. Den US-amerikanischen Markt betreut seit 2016 Bartle Bogle Hegarty New York. Weder von den Agenturen noch von Kundenseite gibt es eine Bestätigung des EMEA-weiten Auswahlverfahrens. Eine Sprecherin von 180Kingsday fügt hinzu, dass Sony bei PlayStation auch mit anderen Partnern projektweise zusammenarbeite.