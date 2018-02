%%%We Communications gewinnt Social Media-Etat von neuem Münchner Cyber-Sicherheitskongress%%%

Das Münchner Büro der US-amerikanischen Agentur WE Communications übernimmt als Kreativ- und Social-Media-Agentur die Strategieentwicklung und Vermarktung des neuen Münchner Cyber Security Summits 'Command Control', die vom 20. bis 22. September 2018 erstmals stattfindet. Die Messe München, Veranstalterin des Kongresses, hat das auf zwei Jahre terminierte Mandat nach einem Pitch vergeben. Man habe den Auftraggeber mit einer inhaltlich starken Strategie überzeugt, die sowohl redaktionelle als auch vertriebsorientierte Aspekte berücksichtigt, erklärt die Agentur. WE bringe aufgrund der jahrelangen Tech-Erfahrung zudem das nötige Branchen-Know-how für die Cyber Security Veranstaltung mit.





"Wir freuen uns sehr, den innovativen Cyber Security Summit der Messe München im Social Web vermarkten zu dürfen", sagt Daniel Blank, Head of Digital & Technology und Deputy General Manager bei WE Communications. "Bei der Konzeption lag uns besonders am Herzen, die Command Control sowohl strategisch und inhaltlich klar in Social Media zu positionieren, ohne dabei aber den starken Vermarktungsfokus einer neuen Veranstaltung zu vernachlässigen. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Ansatz offenbar genau die Bedürfnisse der Messe München getroffen haben."





"Das Team von WE Communications hat uns mit seinem Social Media-Know-how und dem tiefen Verständnis unserer neuen Veranstaltung voll überzeugt“, erklärt Katharina Keupp, Projektleiterin der Command Control. Die ersten Aktivitäten im Social Web würden diese Einschätzung bestätigen.



Waggener Edstrom Communications arbeitet in Deutschland mit einem 20-köpfigen Team vor allem für Kunden aus dem Health- und Technologie-Bereich. Weltweit beschäftigt das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bellevue, Washington, 800 Mitarbeiter.