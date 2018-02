%%%Berentzen und Pahnke Markenmacherei bekennen sich zur Freude %%%



Berentzen startet unter dem Motto 'Freude bekennen' eine neue Kampagne (Foto: Berentzen)

Die Berentzen-Gruppe in Haselünne hat für ihre Dachmarke Berentzen eine neue Kommunikationskampagne unter dem Titel 'Freude bekennen.' gestartet. Die Gestaltung der TV-, Online-, PoS- und Social Media-Maßnahmen lag beim Stammbetreuer Pahnke Markenmacherei aus Hamburg. Die Schaltung liegt bei 360°media, Hamburg.



"Wir wollen wieder verstärkt den Kern der Marke Berentzen – gesellige Lebensfreude – in den Fokus unserer Kommunikation stellen", erklärt Karen Laesch, Leiterin Marketing bei der Berentzen-Gruppe. Dazu habe man eine Kampagne entwickelt, die den Wunsch der Konsumenten nach Lebensfreude und Lebensbejahung anspreche. "Das Leben macht Freude. Die Kraft von Farbe transportiert diese Botschaft perfekt", so Laesch. Die Message laute: "Berentzen macht das Leben für die Menschen bunter. Berentzen ist das Bekenntnis zu einer positiven, optimistischen Lebenseinstellung." Laut den Ergebnissen der vorab durchgeführten Marktforschung wirke 'Freude bekennen' moderner und attraktiver als die bisherige Kampagne und drücke mehr Lebensfreude aus. Außerdem wecke das Konzept Neugierde.



"Auch strategisch wird sich mit der neuen Kampagne einiges tun", verrät Laesch. So wolle man sich kommunikativ breiter aufstellen. "Wir haben uns bei 'Freude bekennen' für eine Touchpoint-Strategie entschieden, die den Konsumenten entlang seines gesamten Kauf- und Konsumprozesses anspricht", so Laesch. Am Beispiel Karneval waren dies eine Onlinepräsenz im Partyplanungsumfeld, Plakatierungen in den Fassnachts- und Karnevalshochburgen für die Feiernden auf dem Weg an den PoS oder zur Fassnachtsparty sowie Präsenz am Point of Drink selbst. Ab März wird Berentzen zusätzlich im TV zu sehen sein. Hier werden über einen Zeitraum von neun Wochen verschiedene Sponsorings in Fun-Formaten gezeigt.



Pahnke Markenmacherei vollzog zum Jahresbeginn einen Generationswechsel: Der geschäftsführende Gesellschafter Martin Pahnke übergab die Führung sowie seine Anteile an Dr. Lars Lammers, der bereits seit sieben Jahren in der Geschäftsleitung der Markenmacherei arbeitet.