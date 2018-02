%%%Vice-Umbau: Kreativagentur Virtue wird eigenständiger positioniert%%%

Der Medienkonzern Vice stellt sich in der DACH-Region neu auf - siehe unsere Meldung im Medienbereich. Die Veränderungen betreffen auch die hauseigene Agenturmarke Virtue: Sie soll künftig stärker aus dem Windschatten von Vice Media treten, um sich im deutschsprachigen Raum als eigenständiger Creative Solutions-Anbieter zu etablieren. Dafür werden den drei Standorten Berlin, Zürich und Wien klare strategische Schwerpunkte zugewiesen: Das Wiener Büro - bereits jetzt eine der größten Agenturen Österreichs - agiert künftig als Social, Digital & Data Hub, die Berliner Dependance als Creative & Production Hub. In Zürich soll der Standortvorteil zum Aufbau globaler Premium-Kunden künftig genutzt werden. „Unser Standort in Wien hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung zurückgelegt, die uns innerhalb der Region stark positioniert", erklärt Bernhard Schmidt, Managing Director Vice I Virtue Austria. " Die intensivere Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen in Berlin und Zürich wird unsere kreativen und strategischen Services jetzt noch weiter vorantreiben. Dabei setzen wir in Wien ganz auf unser Steckenpferd Social, Digital und Data, mit dem wir innerhalb der Holding eine Vorreiterrolle einnehmen."





Die Leitung und Entwicklung des Agenturstandorts Berlin übernimmt Vice-CEO Stefan Häckel. "Mit Virtue haben wir in Österreich und der Schweiz bereits für Furore gesorgt – mit großen Etat-Gewinnen sowie mehrfachen Auszeichnungen", sagt Häckel. Man baue auf eine breite Expertise und tief greifendes Know-how an der Schnittstelle zwischen Craft, Creative und Culture. Dies soll nun auch in Deutschland verstärkt werden.





Das Interesse der werbungtreibenden Wirtschaft scheint bereits geweckt zu sein. Volkswagen beispielsweise hat Virtue gerade mit der Entwicklung einer Digitalkampagne für den neuen SUV T-Roc beauftragt (siehe nb-Meldung ).