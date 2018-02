%%%fritz-kola und Rocket + Wink machen deutschlandweit wach%%%



fritz-kola begibt sich gemeinsam mit Rocket + Wink ins "Wachland" (Foto: Rocket + Wink)

Mit der deutschlandweiten Out-of-Home-Kampagne 'willkommen im wach', stellt fritz-kola ab dem 23. Februar 2018 sein neues Markenuniversum vor und besinnt sich auf seine Wurzeln: Kola mit vielviel Koffein. Die Kreation und die Illustrationen stammen aus der Feder der Hamburger Lead-Agentur Rocket + Wink. Digitalstrategie und -umsetzung verantwortet die Berliner Agentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG).



Im Rahmen der Kampagne 'willkommen im wach' stellt fritz-kola die schwarze Limonade mit sechs Illustrationen wieder in den Fokus. Die Artworks sind mit dem Hashtag #willkommenimwach in 61 deutschen Städten zu sehen. TLGG übersetzt 'willkommen im wach' in die digitale Welt. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem ein Content-Hub, der die Out-of-Home-Kampagne mit Event-Highlights, Aktionen und Social Media zusammenführt. Der Content-Hub, der mit Kampagnenstart gelauncht wird, soll die Wachwelt der Kampagnen-Motive für die Community erlebbar machen und den Nutzer mit auf die Reise ins Wach nehmen. Neben dem Social-Support für die Kanäle Facebook, Instagram sowie Twitter setzt die Berliner Agentur auch das Performance-Marketing der Kampagne um.



"fritz-kola steht für Unabhängigkeit und eine gewisse Unangepasstheit. Wir mischen uns ein und scheuen uns nicht, für unsere Meinung einzustehen", so Simon Dreser, Markenpflege Online bei fritz-kola. "'willkommen im wach' spiegelt diese Haltung wieder und macht sie für Gleichgesinnte erlebbar."



Rocket + Wink arbeitet seit diesem Jahr als Lead-Agentur für fritz-kola. Bereits in der Vergangenheit hat die 2011 gegründete Agentur um die beiden Geschäftsführer Dr. Gerald Rocketson und P. Amund Wink erfolgreich mit dem Limonadenhersteller gearbeitet. Davon zeugen etwa zwei silberne ADC-Nägel, eine Plakadiva in bronze und zwei Auszeichnungen beim Wettbewerb 'Die 100 besten Plakate'. Gleichwohl hatte fritz immer wieder auch mit anderen Agenturen zusammengearbeitet; bei der aufsehenerregenden G20-Kampagne im letzten Jahr zum Beispiel mit Blood Actvertising.