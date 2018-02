%%%Electronic Sports League kooperiert mit Gillette %%%



Turnier bei der ESL-Meisterschaft 2017 (Foto: Brandzeichen)

Gillette aus dem Hause Procter & Gamble ist neuer offizieller Partner der Electronic Sports League (ESL). Die Marke für Nassrasur wird die ESL Meisterschaft in Deutschland unterstützen. Die von der Modern Times Group in Stockholm betriebene Liga ist nach eigenen Angaben mit 16 Jahren die älteste Organisation dieser Art. Die ESL veranstaltet regelmäßig Online- und Offline-Turniere. Hauptsponsor der ESL Meisterschaft in Deutschland ist die Bausparkasse Wüstenrot, weitere Partner sind die Fast Food-Kette McDonald’s, Hardware-Hersteller Logitech und die Mineralwasser-Marke Gerolsteiner.



