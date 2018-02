%%%fischerAppelt unterstützt neue norddeutsche Digital-Allianz %%%

Gemeinsam die Herausforderungen der sich schnell weiterentwickelnden Digitalisierung bewältigen: Mit diesem Ziel gründete Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz am 21. Februar im Gästehaus des Senats der Hansestadt die Allianz The Interface Society – Expertenrat der Digitalisierung e.V. (ThIS!). Teil des neuen Vorstands ist dabei neben Dr. Sebastian Saxe, Chief Digital Officer der Hamburg Port Authority und der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation auch Bernhard Fischer-Appelt, Gründer der Hamburger PR-Agentur fischerAppelt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Dr. Michael Müller- Wünsch, Chief Information Officer bei Otto, Raphael Vaino, Managing Director von Senacor Technologies und Prof. Dr. Tilo Böhmann, Fachbereichsleiter IT an der Universität Hamburg.



Die Allianz ist ein Zusammenschluss norddeutscher Unternehmen, Institutionen und Personen. Sie soll ab sofort als unabhängige Plattform den Austausch zwischen Kompetenzträgern fördern und orientierende Impulse geben. Die Initiative treibt darüber hinaus die wissenschaftliche Erforschung der digitalen Transformation voran, deren Ergebnisse Teil von Publikationen werden. Zusätzlich will die Interface Society künftig auch mit ihrem süddeutschen Pendant kooperieren, dem Münchner Kreis.



Der Hamburger Senat setzt mit der Gründung der Allianz ein Zeichen hinsichtlich des Stellenwerts der Digitalisierung für die Stadt und der Relevanz solcher Initiativen: "Wir brauchen Zentren des Diskurses, die über das Jetzt hinausweisen und die Diskussionen zum Thema Digitalisierung auf einem hohen Niveau halten. Hamburg ist ein Knotenpunkt der Digitalisierung und der Innovation. Und mit 'The Interface Society' gibt es hierfür künftig eine weitere sehr gute Adresse in Hamburg", so Scholz.