%%%Estèe Lauder sucht Media-Agentur für die Region EMEA%%%

Der Kosmetik-Konzern Estée Lauder ist mit Unterstützung der Pitch-Beratung ID Comms dabei, einen Review-Prozess für die künftige Betrauung des Media-Buying-Etats für die Region Europa (ohne Großbritannien), Naher Osten und Afrika zu starten. Derzeit ist die Omnicom-Tochter OMD für das auf ca. 30 Millionen Euro geschätzte Media-Budget zuständig.

Estée Lauder Companies mit Sitz in New York, Besitzer von Marken wie Clinique oder MAC, will seine Werbe-Investitionen erhöhen. Das gilt auch für den deutschen Markt, denn hier sieht Estée Lauder gute Wachstums-Chancen. Der Beauty-Konzern investiert weltweit rund 2,4 Milliarden Euro in Werbe-, Promotions- und VKF-Aktivitäten.

Mehr zur Marketingstrategie von Estée Lauder lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht in new business-Ausgabe 07/2018.

Zur Heftbestellung