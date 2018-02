%%%Nike und R/GA vertreiben Jordan-Sneaker erstmals via Snapchat%%%

Der US-amerikanische Sportartikler Nike feiert mit seiner Produktlinie Jordan das 30. Jubiläum von Michael Jordans Auftritt beim NBA All-Star Slam Dunk Contest. Für den runden Geburtstag entwickelte die mit Headquarter in New York ansässige Interpublic Group-Tochter R/GA eine Kombination aus Augmented Reality und E-Commerce Experience. Über den Scan spezieller Snapcodes konnten Nutzer exklusiv eine Vorabauflage des Schuhs Air Jordan III Tinker bestellen und bekamen ihn noch am selben Abend geliefert. Dies war das erste Mal, dass ein Schuh direkt über Snapchat verkauft wurde. Bei der Aktion erfuhren Nike und R/GA Unterstützung von Snapchat, Darkstore und Shopify.

Im Rahmen der NBA All-Star 2018 konnten Nutzer außerdem in Los Angeles eine 3D Augmented Reality Snapchat Linse mit Jordans Dunk aus dem Jahr 1988 entdecken. Die 'A/R Jordan'-Snapchat Linse war am Sonntagnachmittag rund um das Staples Center und die Stores LA Live und 23 Black erhältlich, wo Nike am Abend zudem ein Konzert abhielt. Des Weiteren war die Snapchat Linse weltweit über einen Snapcode erhältlich, der in den sozialen Kanälen von Nike Jordan sowie über Snap Ads innerhalb der App freigeschaltet werden konnte.